La diputada Maite Orsini (RD) defendió la candidatura de Adriana Barrientos a la Convención Convencional por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), que integra el pacto Apruebo Dignidad. La postulación de la modelo causó polémica en redes sociales, donde recordaron, por ejemplo, su apoyo a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) tras el estallido social del 18 de octubre.

En entrevista con CNN Chile, Orsini se desmarcó de las críticas emanadas desde el FA y dijo que tiene “una opinión distinta a la que han manifestado mis compañeros”.

“Yo no tengo ningún antecedente que me haga presumir que la candidata del FRVS no cumple con los estándares éticos, morales y legales que se han establecido. Ella dice ser una mujer de izquierda; no eniendo por qué otras vocerías tendrían que interpretar aquello como una mentira. Yo no tengo ningún antecedente de que ella sea pinochetista, como se ha mencionado, o que sea de derecha, o que tenga algún vínculo con el narcotráfico o antecedentes de corrupción”, manifestó.

Además, la parlamentaria dijo que no le parece que “haber sido modelo, o haberse sacado fotos de una u otra característica sea motivo suficiente para vetar una candidatura. Yo creo que en la Asamblea Constituyente tienen que estar todas y todos representados”. A quienes utilizan eso como un argumento para criticar a Barrientos, Orsini respondió que “hay un poquito de machismo detrás de ello”.

Lee también: Adriana Barrientos defiende su candidatura a la CC: “Hay políticos que llevan 30 años y no hay cambios”

La diputada aclaró que “no sería una candidata por la que yo votaría”, ya que prefiere respaldar postulaciones de trabajadoras de casa particular y dirigentes sociales y sindicales. “Pero si hay personas que se sienten identificadas por una figura como ella- entiendo que tiene un tema con el medio ambiente, con los animales-, está bien, no creo que haber trabajado en televisión sea un pecado”, señaló.

Además, recordó su propia experiencia: “yo trabajé en televisión desde los seis años hasta los 21 y muy humildemente quiero decir que me he sacado la mugre y he hecho un buen trabajo en la Cámara”.

Aborto

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara finalizó su primera sesión para discutir la despenalización del aborto. El proyecto, impulsado por Maite Orsini, contempla la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y sin causales.

La parlamentaria explicó que “en Chile, la Constitución del ’80 prohíbe que los parlamentarios y las parlamentarias podamos presentar iniciativas de ley que irroguen gasto fiscal”, por lo tanto, las diputadas no pueden plantear proyectos como el aprobado en Argentina, donde esta jornada se promulgará la legalización del aborto libre hasta las 14 semanas.

Lee también: Diputada Muñoz y despenalización del aborto: “Estamos en emergencia sanitaria, intentando salvar vidas, no matarlas”

Lo que sí pueden hacer, en cambio, es presentar un proyecto ley que despenalice el aborto y “eso quiere decir que lo que buscamos es sacar el aborto del Código Penal y que aquellas mujeres que toman la difícil decisión de interrumpir su embarazo hasta las 14 semanas no sean además criminalizadas por parte del Estado por tomar esa decisión”.

Pese al rechazo expresado desde los sectores más conservadores, Orsini dijo que no pierde “la esperanza y la fe. Hace un año, yo recuerdo que estábamos dando la discusión sobre la paridad y tampoco teníamos los votos a estas alturas del año, y nos decían ‘no, es imposible, no se puede, implica meter la mano a las urna’, y se generó un consenso transversal en las mujeres de Chile, en la sociedad civil, en las académicas, que generó un cambio en varios parlamentarios”.

Por otro lado, la diputada enunció sus principales razones para impulsar el proyecto: “en mi opinión, la maternidad tiene que ser deseada y hasta las 14 semanas es difícil hablar, o para mí es imposible hablar, de que ahí hay una persona; hay un conjunto de células, un gameto que está en formación, que no tiene ni siquiera sistema nervioso central, que no tiene posibilidad de subsistir fuera del cuerpo de la madre”.