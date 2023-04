La senadora Luz Ebensperger (UDI) conversó con CNN Chile sobre el proyecto de ley Nain-Retamal y sostuvo que “busca que (Carabineros) no tengan consecuencias por hacer su pega, que puedan proteger a cabalidad a la ciudadanía“. Respecto a las voces que apuntan a que facilitaría el “gatillo fácil”, sostuvo que “eso es no conocer a la policía de nuestro país. (…). Carabineros es una institución respetable que no necesita una norma para hacer bien su pega, lo que sí necesitan es la protección y el resguardo”.