Luego que la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general la reforma del Acuerdo por Chile, la cual busca habilitar un nuevo proceso constituyente, la senadora Luz Ebensperger (UDI) comentó en CNN Chile que, a su juicio, “no hay riesgo” de incumplimiento del pacto político. “Más allá de las indicaciones que se pueden presentar, yo creo que están asegurados los cuatro séptimos (4/7) para que sea votado en Sala la próxima semana. Nosotros funcionamos hoy día, mañana para votar en particular, y estamos todos de acuerdo en que si es necesario sesionaremos jueves o viernes para despachar esta semana a la Sala, que se vote y pueda el martes o más tardar el miércoles de la próxima semana mandarse a la Cámara de Diputados. Ahí yo creo que pueda haber más problemas, pero en el Senado a mí me parece que los 4/7 están asegurados, y que el acuerdo se va a respetar”, indicó.