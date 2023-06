Luis Slimming lleva años haciendo el podcast El Sentido del Humor junto a sus compañeros de comedia y amigos, Marcelo Valverde y Héctor Romero. El programa ha alcanzado tal popularidad, que el pasado 10 de mayo recibió el Copihue de Oro a Mejor Podcast.

Ahora se preparan para realizar El multiverso de la comedia, una presentación en vivo donde Luis, Marcelo y Héctor quieren homenajear al humor y a los comediantes chilenos.

En entrevista con CNN Magazine, Luis Slimming adelanta que “no es un espectáculo de stand up de nosotros, no serán los chistes de Marcelo, Héctor o Luis, sino que va habrá una puesta en escena mucho mejor. Las personas se van a encontrar con un show loquísimo, donde jugaremos con una puesta en escena con disfraces y mostrar videos con diferentes versiones de nosotros mismos en el multiverso. Por ejemplo, qué pasa si el Indio y el Flaco hubieran sido Héctor y Marcelo”.

La experiencia del Festival de Olmué

El debut en el emblemático Patagual para el Festival del Huaso de Olmué significó un salto para la carrera del comediante, que por años trabajó como guionista para humoristas de la talla de Kramer, Edo Caroe y Fabrizio Copano.

“El hecho de haber trabajado en televisión como guionista me ayudó bastante, sabía que los garabatos se escuchan mucho más feos en la televisión que en un bar”, reflexiona.

Su éxito en Olmué le cambió la vida en muchos sentidos: “Ahora tengo muchos más shows y eso también viene de la mano con un mejor pasar económico”.

Slimming explica que cuando los humoristas participan en este tipo de eventos masivos, los chistes “se queman” y no pueden volver a ser contados, ya que la rutina queda grabada y disponible en YouTube. Así, la gente puede verla una y otra vez, lo que los obliga a armar nuevas rutinas.

Para el comediante fue difícil durante un tiempo volver a pararse sobre un escenario con una rutina completa, “porque no tenía muchos chistes posteriores a Olmué”. Por lo mismo, “todo este tiempo ha sido crear nuevos chistes que tengan la misma calidad que los de Olmué”.

¿Festival de Viña?

Luis confiesa que lo contactaron para subirse al escenario del Festival de Viña en el cupo que dejo libre Yerko Copuchento, quien se bajó días antes de su presentación.

“Sí, me llamaron del Festival, pero les dije que no, porque venía bajándome de Olmué, no tenía muchos chistes tampoco y, los que tenía, sentía que no. No me sentía preparado“, admite.

En ese llamado también le pidieron recomendaciones, ante lo cual dio el nombre de Diego Urrutia, quien triunfó en la Quinta

Luis Slimming no descarta presentarse en un futuro sobre la Quinta Vergara, pues “es un sueño para todos los humoristas”, sin embargo, aclara: “Todavía estoy trabajando en la rutina, así que si me invitan de aquí a mañana, la respuesta es no todavía. A fin de año lo más probable es que sí”.

“El multiverso de la comedia”

El multiverso de la comedia se llevará a cabo el martes 20 de junio en Gran Arena Monticello.

Las entradas se encuentran disponibles en TopTicket, con precios que van desde los $19.550 hasta los $49.450.