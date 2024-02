El jueves, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) convocó a una reunión extraordinaria para debatir la posible suspensión de las actividades futbolísticas a nivel nacional, tras la decisión del Consejo de Presidentes de Clubes de mantener la regla que permite la presencia de hasta seis jugadores extranjeros en el campo durante el año 2024.

El secretario del gremio y exarquero nacional, Luis Marín, en una entrevista con CNN Deportes, confirmó que “el paro es inminente”.

Marín criticó la situación del Consejo, calificándola como “impresentable” y expresó su preocupación por lo que percibe como una intención de sabotear el fútbol nacional por parte de los clubes locales: “Acá no pierde el sindicato, no pierden los jugadores, pierde el fútbol, esa es la tónica que estamos viviendo hoy en día, donde gran parte de nuestro deporte está manejado por la gente que no debe“.

Además, señaló errores en las medidas propuestas por el Consejo de Presidentes, atribuyendo la problemática a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados, los entes reguladores y las sociedades anónimas.