El diputado y jefe de la bancada del Partido Comunista (PC), Luis Cuello, afirmó que no es admisible conceder una tercera postergación de la llegada de su colectividad a la presidencia de la Cámara Baja.

¿Qué pasó?

La corporación debe escoger en abril a su nueva mesa directiva, sin embargo, aún no hay una definición entre las fuerzas políticas.

Esta semana, el Partido De la Gente (PDG) salió a la luz como alternativa ante las diferencias en la corporación. De hecho, Rubén Oyarzo (PDG) dijo este domingo en CNN Chile que, si la colectividad recibe el apoyo para presidir la testera, ellos presentarán respaldo al oficialismo en la próxima instancia.

Reacción de Cuello

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el diputado Luis Cuello fue enfático en sostener que “no es admisible conceder una nueva postergación” al respecto.

“Creo que eso no sería razonable, toda vez que acá haya acuerdo suscrito. Creo que, en definitiva, hay que hacer primar un valor en la política que es la palabra empeñada, eso hasta ahora no se ha respetado, yo creo que ya es momento que de alguna forma se prestigien las instituciones justamente respetando la palabra. Por lo tanto, no está en juego que nos corresponda en esta elección nueva de la mesa encabezar la presidencia, creo que eso está bastante claro y establecido”, agregó.

No obstante, Cuello manifestó su intención de continuar conservando con el PDG “para que ojalá ellos tengan la voluntad de también incorporarse a este acuerdo y a esta reconfiguración”.

El diputado también criticó la opción de postergar nuevamente la candidatura del PC para presidir la Cámara. “Eso sería poco serio, porque existió un acuerdo que no fue cumplido, que fue burlado, donde se presentó un veto político por causas que fueron variando semana a semana, pero que en definitiva significó la posteriorización de una aspiración y un objetivo legítimo de nuestra bancada”, indicó.

“En nuestra bancada está el Partido Comunista, pero también hay otros partidos, como la Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista, independientes y representa una bancada significativa en la Cámara. Por lo tanto, tenemos todos los méritos y los atributos para poder encabezar la mesa. Entonces, como ya existió una postergación, después otra, creo que sería bastante poco serio hacer una tercera”, sentenció.