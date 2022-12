En entrevista con Hoy Es Noticia, el director del Programa de Gestión del Riesgo de la UTEM, Luis Carrasco, se refirió a la situación de los incendios forestales, donde ya se reportó un fallecido. En esa línea, el experto hizo hincapié en la prevención de estos siniestros. “No hemos trabajado el tema de la prevención durante el año, no podemos enseñarle a la gente el día del incendio“, dijo. Asimismo, agregó: “Hoy día diríamos que es una emergencia aguda, pero no un desastre. No estamos en el nivel de desarticulación, pero el tema climático va a dar pie a establecer las estrategias de control del fuego”.