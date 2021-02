Una seguidilla de ataques incendiarios han ocurrido en las últimas horas en la Región de La Araucanía: cuatro camiones, una camioneta y una iglesia fueron quemadas.

El encargado regional de la Unidad de Coordinación de Seguridad de la macrozona sur, Luis Calderón, lamentó que “hay personas aún hoy día hospitalizadas con heridas de bala, donde además el modus operandi fue totalmente distinto a los hechos que habían acontecido meses atrás”.

El encargado afirmó que “estamos frente a una organización delictual de sumo coordinada” y sostuvo que “ha quedado demostrado en los últimos procedimientos policiales encabezados por la Fiscalía que estamos hablando de asociaciones ilícitas, muy probablemente ligadas al narcotráfico y la tenencia ilegal de armas de fuego”.

Pese a los últimos acontecimientos, Calderón aseguró que “el trabajo policial sí estaba rindiendo frutos y ha seguido rindiendo frutos porque esta es una situación del punto de vista de la violencia rural global, donde las particularidades de la Región de La Araucanía y el cono sur de Arauco hablan de aproximadamente 30 mil kilómetros sólo de rutas enroladas, más allá de aquellos caminos que están hechos al interior de los predios forestales, por ejemplo, lo que hace sumamente difícil ejercer una labor preventiva, por más medios que uno tenga”.

Por otro lado, aclaró que “acá no estamos hablando de alguna etnia o de causa mapuche en particular; acá estamos hablando de situaciones muy complejas de orden delincuencial, donde la ascendencia no tiene nada que ver”.

Coordinador de la Macrozona Sur de vacaciones

Calderón respondió a las críticas que han surgido a raíz de las vacaciones del coordinador de la Macrozona Sur, Cristián Barra, a dos meses de su nombramiento y en plena ola de ataques incendiarios.

El encargado de la macrozona sur de la Región de La Araucanía sostuvo que “el hecho de que Cristián en particular esté de vacaciones, la verdad es que no ha alterado el ejercicio de las funciones que cada uno de los coordinadores podemos seguir desempeñando. Se han seguido desarrollando las reuniones semanales “.

Calderón defendió la gestión de Barra en general y señaló que “viene todas las semanas a la Región de La Araucanía, al menos dos días, y uno o dos días también a la zona de Arauco, en el Biobío, por lo tanto él ha estado reunido”.

“Yo no quiero personalizar el trabajo de la unidad en una sola persona”, agregó. Y defendió que “tenía cinco días de descanso con su familia, como lo puede pedir cualquier persona”.