“Un alza de desempleo y la disminución del ingreso familiar”. Esas fueron las palabras con las que el ministro de Economía, Lucas Palacios, se refirió a la caída de las expectativas económicas para 2020, reflejadas por la encuesta del Banco Central.

En conversación con CNN Chile, el secretario de Estado profundizó en sus pronósticos de lo que es la crisis económica que dejó la pandemia de coronavirus en nuestro país, así como también los planes del gobierno para hacer frente a esta situación.

“Tenemos que hacer convivir todas las medidas sanitarias con también generar las mitigaciones en lo que es la economía. Y cuando hablamos de economía nos referimos a los empleos, a los ingresos de las familias. Y la verdad es que lo que estamos observando, que salió publicado en la encuesta, es desolador“, afirmó el ministro.

En ese sentido, Palacios aseguró que “vamos a tener que convivir con ambas crisis de la mejor forma posible”. Con esto en mente, desde el Ejecutivo han dialogado con los sectores económicos para ver cómo se puede enfrentar una pandemia al mismo tiempo que se salvan empleos, avanzando progresivamente en la reapertura.

Lee también: Diputada Mix presenta proyecto de ley para declarar a Latam como empresa de interés nacional

Por otro lado, el ministro de Economía descartó que tengan plazos ya fijados para comenzar el retorno a la vida pública normal, lo cual atribuyó al dinamismo de esta crisis sanitaria. “Hay una estrategia desde el día uno. Por ejemplo, mantuvimos abiertas las cadenas de distribución de alimentos, generamos las cuarentenas, hemos ido cuidando las poblaciones donde se genera mayor cantidad de contagio”, señaló.

“No hay ninguna política pública en el mundo que sea capaz de reemplazar el empleo y la actividad. Las familias necesitan eso”, agregó el ministro.

Créditos con garantía estatal

Por otro lado, el ministro de Economía comentó cómo han sido los primeros días de entrega de los créditos con garantía del Estado a través de la banca. La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) indicó que hasta el 8 de mayo se habían aprobado más de 40 mil “créditos COVID-19”.

Desde un comienzo, Palacios se ha mostrado más bien crítico al actuar de la banca, instando a las instituciones a acelerar el procedimiento para entregar liquidez con mayor velocidad a las pymes. Tras una semana en que este trámite está siendo efectivo, el secretario de Estado indicó que ha visto que “están haciendo un esfuerzo”, pero que de todas formas tiene sus reparos.

“Sé que están haciendo esfuerzos, no quiero minimizar porque lo he visto. Pero eso no significa que a la gente le estén llegando los recursos con la agilidad que se necesita“, dijo el ministro.

Lee también: Trabajadores acogidos a la Ley de Protección al Empleo ya son más de 459 mil