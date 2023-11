La aprobación del veto presidencial a la Ley de Usurpaciones contó con desmarques en el oficialismo. Lorena Fries, diputada de Convergencia Social (CS) e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, comentó a CNN Chile que, por ejemplo, lo ocurrido no fue una deslealtad con el Gobierno por parte del Partido Comunista. “No lo siento en general, porque este es un proyecto no era parte y no es parte del programa de gobierno. Esta es una moción y no un mensaje, por lo tanto, en general hemos sido flexibles respecto de cómo aproximarse a aquellos proyectos de ley que no son del Gobierno y que no son mensajes presidenciales”, afirmó.

“Por cierto que se discutió muchísimo y en algunos puntos (…) no se logró convencer a todo el mundo. Esto es un proceso que seguramente seguirá mejorando hacia adelante, pero también considerando que los partidos políticos no somos regimientos y, por lo tanto, siempre va a haber alguno o que otro sector que no están de acuerdo con cómo se ha llevado con el resultado que puede tener el proyecto a través, en este caso, del veto”, añadió.