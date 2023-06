El presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, conversó con CNN Chile sobre el Caso Convenios y sostuvo que “lo más efectivo para detener estas conductas inadecuadas es el juicio social, la opinión pública y la crítica política (…). Eso es lo que más debemos fortalecer y lo que más dará resultados”.

En esa línea, señaló que “no es un hecho aislado, no es primera vez que pasa y si no tomamos medidas tampoco será la última vez que sucede. Pensar que en algún grupo humano no va a existir gente corrupta o que se va a aprovechar bajo determinadas circunstancias, es casi como ser terraplanista (…). Siempre habrá gente que se va a torcer y hacer cosas indebidas si no tenemos los controles adecuados”.