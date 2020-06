La ex directora del Sernam (2006-2009), Laura Albornoz, se refirió este martes a la salida de Macarena Santelices del Ministerio de la Mujer, el que ahora será liderado por Mónica Zalaquett.

“Es una decisión presidencial esperable, pasó algo que no era deseable, como la contratación de una persona en el departamento de estudios“, señaló en conversación con CNN Chile.

Junto a esto, indicó que “no creo que sea correcto dejar la responsabilidad de lo que sucede en temas de género y en lo que tiene que encargarse el Ministerio de la Mujer en manos solo de la ministra de la Mujer“.

Por lo anterior, lamentó que “este gobierno y otros que ha habido a lo largo de la historia han sido incapaces de hacerse cargo de una temática que es de responsabilidad transversal del Estado chileno“.

Sobre este punto, Albornoz destacó que esta jornada el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió a la capacidad de Carabineros de hacerse cargo de la droga que decomisen, sin embargo “no lo he escuchado decir, para ser franca, nada de la situación de aumento de casos de violencia de género y de la sobrecarga en materia de trabajo de las mujeres en tiempos de cuarentena”.

Santelices puso a su disposición su cargo tras 35 días como titular de la cartera, tiempo en el que recibió críticas por parte de organizaciones feministas de no ser idónea para el cargo. Ante esto, la senadora UDI Jacqueline van Rysselbrghe sostuvo que estos cuestionamientos nacían porque era una mujer no identificada con la izquierda.

Ante esto, Albornoz sostuvo que “no es justa su apreciación”. “Los avances en materia de igualdad de género a lo largo de los gobiernos democráticos han sido mayoritariamente por mujeres con cierta vinculación con derechos humanos de las mujeres“, aseguró.

“La propia actual ministra de la Mujer, que merece todo el respeto, es una mujer que estuvo en contra de la legislación por la interrupción del embarazo en tres casuales, no es un invento respecto de la posición que muchas ministras de derecha han tenido”, agregó.

Pese a esto, también reconoció que “ha existido una apropiación de ciertos temas por determinados sectores”, aunque “nadie podría apropiarse de temas que son de incumbencia de todos para su propio sector. Eso es una señal que no corresponde y resulta egoísta e inadecuada si queremos avanzar”.

“Nos encontramos frente a una pandemia compleja, una pandemia que es el COVID-19, pero también una pandemia que ha existido siempre, que es la violencia de género“, dijo, junto con enfatizar que “de esa pandemia no hemos podido, quizás no hemos querido, pero principalmente no hemos podido superarla por la escasez de recursos”.

Es por esto que reflexionó que “más que nombramientos y personas específicas, se requieren políticas concretas, rápidas y eficientes” para las desigualdades de género y que apunten a “disminuir la pobreza, las situaciones de violencia y falta de acceso a recursos básicos”.

Finalmente, se refirió al proyecto de postnatal de emergencia, el que busca extender el permiso de postnatal mientras dure la pandemia. “Me parece importante evaluar si existen recursos económicos en nuestras arcas para asumir la prolongación de un postnatal que tiene que ser dirigido para hombres y mujeres”, destacó.