El senador por el Partido por la Democracia (PPD) Ricardo Lagos Weber analizó los resultados de la elección en la que José Antonio Kast se impuso con el 27,91% de las preferencias, seguido de Gabriel Boric con un 25,83%.

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, el parlamentario aseguró que apoyará a Boric sin condiciones de cara a la segunda vuelta en diciembre, sin embargo, precisó que el candidato de Apruebo Dignidad debe tener un discurso más convocante en el marco de la sorpresiva irrupción del Partido de la Gente de Franco Parisi.

“Lo que corresponde, teniendo claro lo que enfrentamos hoy día, que es una extrema derecha y el proyecto de Gabriel Boric, no me pierdo en la opción por quién voy a votar”, aseguró, agregando que “otra cosa es que se requiere de todas maneras escuchar un discurso más convocante y propuestas más claras respecto de Gabriel, en apoyos sin condiciones”.

Respecto al escenario político que vive el país, Lagos Weber precisó que “hay un resultado muy incierto respecto de esta segunda vuelta y la primera responsabilidad la tiene Gabriel Boric y tiene que hablar con mayor precisión y claridad para tener más convocantes. Ninguno de los dos candidatos puede ejercer para los extremos, ni extrema derecha ni izquierda. Hay que buscar algo distinto”.

Lee también: Moreno y votos de Parisi en segunda vuelta: “Una parte importante de ese electorado podría ir a Kast”

Respecto al tercer lugar de Franco Parisi, quien alcanzó un 12,80% de los votos y sumó a varios representantes del Partido de la Gente (PDG) al Congreso, el parlamentario señaló que “hay un sector del electorado que participó ayer y que sorprendió a muchos, que fue el tercer lugar de Franco Parisi, que claramente ese discurso no los va a convocar. Y muy importante, hay millones de chilenos y chilenas que no participaron en primera vuelta, al igual que en la elección pasada, y a ellos también hay que hablarles y hay que tratar de entender por qué no fueron a votar por ninguno de los candidatos que hubo”.

Finalmente, el parlamentario precisó que no hay que menospreciar las candidaturas de Kast o Parisi, sino que “hay que tratar de entender por qué fue”.

“Haré fe de que parte de lo que dijo ayer Gabriel Boric es genuino, cuando dice: vamos a ser humildes. Creo que no hay que menospreciar a nadie en Chile y en la elección anterior, producto del triunfo de Sebastián Piñera, una interpretación sencilla fue hablar de los fachos pobres. Yo no compartí eso en esa época y tampoco la comparto ahora, porque ocurre que Franco Parisi estando en Alabama, no habiendo votado, siendo juzgado por una pensión de alimentos gigantesca, no puso un pie en Chile y pues bien, interpretó a casi un millón de chilenos y chilenas”, zanjó.