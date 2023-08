La diputada del Partido Comunista (PC) Karol Cariola lamentó las críticas que surgieron por parte de algunos parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) ante la decisión del presidente Gabriel Boric de decretar dos días de duelo nacional por la muerte del exdiputado e histórico dirigente Guillermo Teillier.

“Ellos podrán hacer sus críticas”, dijo en primera instancia la legisladora a Noticias Express de CNN Chile. No obstante, agregó que no tiene “ninguna duda de que a personas que hoy buscan negar la historia, que buscan generar lógicas de negacionismo, les moleste que la figura de un demócrata, de una persona que ha hecho durante toda su vida es luchar por la justicia, por mejorar la vida de los chilenos y las chilenas, que siempre estuvo, por lo demás, dispuesto al diálogo, me parece que ellos estén cuestionando eso más bien habla de su pequeñez ante una situación que claramente genera un tremendo dolor para un sector democrático de este país que lo representamos los comunistas”.

“Que ellos intenten desconocer el rol de una figura tan relevante para la historia de nuestro país como es Guillermo Teillier del Valle me parece que no solo habla de una pequeñez y de un egoísmo, sino que además intentan borrar la historia”, continuó.

De este modo, la diputada dijo que lamenta las críticas surgidas desde el gremialismo y manifestó esperar que “haya algunos de ellos que reflexionen sobre lo que están diciendo y lo que están haciendo”.