La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, se refirió a los operativos liderados por el alcalde Rodolfo Carter sobre derrumbe de ampliaciones irregulares en viviendas vinculadas al narcotráfico en La Florida: “Es una medida muy comunicacional, pero poco afectiva. Yo creo que no aborda el fondo de la situación, que es que si vamos a dar una lucha de verdad contra el narcotráfico, ver cuáles son las redes que tiene el narcotráfico, cómo vamos elaborando mayores redes de inteligencia con Carabineros y la PDI, viendo cuál es la ruta del dinero (…). Yo creo que si uno se mete ahí, uno está haciendo de verdad una lucha contra el narcotráfico, pero no derribando casas que eventualmente podrían ser de un narcotraficante (…). Uno puede derrumbar construcciones irregulares, pero creo que eso no es una lucha efectiva contra el narcotráfico”.