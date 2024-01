Ante la polémica por la entrega de pensiones de gracia por el estallido social para personas con antecedentes penales, el senador del Partido Socialista (PS) Juan Luis Castro comentó a CNN Chile: “Yo creo que no es bueno que haya una controversia de la magnitud que tenemos hoy día entre dos entidades prestigiadas: la subsecretaría (del Interior), que tiene un buen subsecretario (Manuel Monsalve) que nadie duda en Chile que ha hecho bien la pega, que ha estado comprometido con estos temas; y un instituto (INDH) que viene tratando de cambiar y renovar su estilo de trabajo”.

“Yo preferiría revocar estas pensiones de gracia, revisarlas de nuevo. No seguir por goteo (…). No repitamos una secuela en capítulos de algo que se podría resolver más rápido, porque aquí claramente no hubo prolijidad ni rigurosidad para sacar adelante algo necesario que había que hacerlo, pero había que hacerlo bien”, añadió.