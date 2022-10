El senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, descartó que existan diferencias entre las coaliciones Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático sobre sus posturas con relación al TPP11. En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el parlamentario oficialista comentó: “Lo conversábamos con la presidenta del Partido Socialista, acá quiero insistir en un punto; no hay diferencias entre coaliciones, sino que al interior de las coaliciones de gobierno y con la Democracia Cristiana incluso -que no forma parte del Gobierno- hay diferencias frente a un tratado que es controvertido”. “Acá lo que ha habido no es una orden de partido, el Gobierno tampoco ha establecido una orden a todos sus parlamentarios donde ha dicho ‘hay que votar a favor’”, afirmó.