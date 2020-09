La Democracia Cristiana dio a conocer a quien sería su primer candidato a una eventual Convención Constituyente. Se trata de Juan Enrique Pi, ex militante del partido y ex presidente de la fundación Iguales.

“Cuando se inicia el estallido social de octubre había salido recientemente de la presidencia de fundación Iguales y empecé a tener conversaciones con distintos actores porque evidentemente esta ocurriendo una situación bastante histórica. Entre ellos, tomé contacto con Fuad Chahin, quien me invitó a exponer a la mesa del partido y consejo mi opinión de lo que estaba pasando como alguien que venía de la sociedad civil”, recuerda fue el primer contacto con la colectividad.

Tras esto trabajó durante los primeros meses de 2020 en distintas regiones para hacer una bajada de sus opiniones a líderes a lo largo del país. No pasó mucho tiempo más para que finalmente se le presentara la opción de candidato a la Convención Constitucional.

“Es un proceso que va a tener un amplio diálogo, no sólo al interior del partido sino también con otros actores, tanto sociales como políticos, para la definición de posturas comunes que se defiendan”, agregó.

Si bien rescata que ingresa a la candidatura bajo sus propias convicciones, los 12 años que militó en la DC dan cuenta de que sí comparte gran parte de los principios. “Es un proceso donde va a haber mucho diálogo, no hay imposiciones de ningún tipo“, afirmó.

Consultado sobre las dificultades que tienen las y los independientes para ingresar a una eventual carrera por la Convención, Pi aseguró estar de acuerdo con que se promueva su integración. “Con la situación de la pandemia y la dificultad de juntar firmas. (…) Si hay que rebajar esas condiciones, no me opongo. Sin embargo hay que tener cuidado en que no se convierta en un proceso en que las personas puedan inscribirse sin esos requisitos que legitiman previamente las candidaturas”, aseguró Juan Enrique Pi.