El senador Juan Castro renunció a Renovación Nacional y al dar a conocer su decisión criticó al partido y señaló que el presidente Sebastián Piñera no está haciendo nada para establecer el orden público.

En conversación CNN Chile, el parlamentario explicó que “cuando uno forma parte de un partido político, espera que se trabaje en conjunto. Yo llevo tres años militando en el partido y siempre esperé que los partidos tuvieran estas reuniones políticas donde se planificaba y revisaba si el Ejecutivo estaba haciendo bien su trabajo y cómo están funcionando los poderes del Estado“.

En ese sentido, criticó que nunca tuvo la instancia para decirle al presidente Piñera “cuando él cometa errores o cuando tenga aciertos, nunca ha ocurrido”.

Sobre su futuro como legislador, indicó que “me voy a sentir muy bien como independiente, creo que los independientes tienen mucho que decir porque los partidos políticos no están cumpliendo la función para la cual están formados“.

Tras su renuncia, el presidente de la colectividad, Rafael Prohens, señaló que la decisión era coherente ya que Castro solía expresar una serie de críticas hacia las determinaciones adoptadas.

El senador aseguró que “yo he sido de los senadores que más he votado en consecuencia por los proyectos que presentaba el Ejecutivo, obviamente que si hay proyectos que si a mí me parece que no sean correctos, no los voy a apoyar, pero he sido un senador que siempre he estado en la línea de apoyar las iniciativas del Ejecutivo“.

“Lo que diga el presidente del partido me tiene sin cuidado porque yo creo que él es el responsable, y gran parte de la responsabilidad es de él, de la crisis que está viviendo el partido hoy día porque el partido ha sido capturado por un grupo de amigos y no es correcto”, añadió.

Finalmente, como ejemplo, mencionó que para las elecciones municipales “el partido dejó fuera a candidatos para competir como alcalde sabiendo que eran cartas ganadoras”, lo que atribuyó a que en la colectividad hay “mucho amiguismo”.