Luego de anunciar que votará por la opción En contra en el plebiscito de salida, el senador Juan Castro afirmó a CNN Chile: “Lo que se hace (este proceso) es mentirle a la gente, es tener a la gente entretenida con este proceso que no va a dejar ninguna solución. Esto es un tema que nace mal, se hace en cuatro paredes, los iluminados de la centroderecha dan un visto bueno para que se inicie este proceso y hoy día estamos metidos en este cuento que, para mí, no me entrega ninguna solución a la gente”.

También sostuvo que en su sector “no escuchan mucho, porque perdieron el sentido común hace muchísimo rato. Republicanos, que era un partido que recibió una alta votación porque estaba en contra de este proceso, hoy día sea dan vuelta la chaqueta y parte diciendo que esta es la mejor Constitución. ¿Para qué le mentimos a la gente? Si a la gente no hay que mentirle, aquí hay que trabajar para buscar las soluciones y eso no se está consiguiendo. Se está dilatando un problema que tenemos como país grave y grande y eso me duele muchísimo. Por eso estoy en contra de este proceso”.