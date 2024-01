El ministro de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), Juan Carlos Muñoz, abordó la eventual “jubilación” de la tarjeta Bip! como medio de pago para buses y Metro en la Región Metropolitana. Esto ante el avance del código QR para acceder al transporte público.

En entrevista con CNN Prime, Muñoz reconoció que cada vez son más los usuarios que pagan directamente desde sus cuentas bancarias en torniquetes y tótems, práctica que va justamente en línea con el objetivo del Gobierno.

Cerca del 25% de las transacciones se hacen con el código QR que provee la aplicación Red Movilidad para celulares, señaló, y son cada vez más las personas que acceden al beneficio adjunto al uso de ese QR: el monto máximo mensual, que hace que al alcanzar los $38 mil con dicho medio de pago, el resto de los viajes del mes sean gratuitos.

Lee también: “Inauguran tren más rápido de Sudamérica que conectará Santiago-Curicó en 2 horas: Revisa precios, horarios y paradas“

¿Se va a “jubilar” la tarjeta?

El titular del MTT fue consultado por la posibilidad de que la tarjeta Bip desaparezca ante la masificación del nuevo método de pago y sus beneficios asociados, a lo cual respondió que no lo cree, “porque no hay ningún problema con ella“.

“No creo que desaparezca la tarjeta Bip!, no tiene para qué. A lo mejor serán cada vez menos personas las que la usan, pero no hay ningún problema con ella. La verdad es que la gente tendrá que validar con la tarjeta de crédito o bancaria en el mismo lugar en que emite o carga, no hay necesidad de jubilarla a pesar de las alternativas“, explicó.