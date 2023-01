El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, conversó con CNN Chile la mañana de este sábado y abordó la sugerencia del panel de expertos sobre un aumento de $40 pesos en las tarifas del transporte público. “Como Gobierno hemos decidido mantener la tarifa congelada hasta que haya un anuncio que determine algo distinto”, puntualizó el secretario de Estado y agregó que “cuando tomemos una decisión respecto al descongelamiento lo vamos a anunciar oportunamente”. “Mientras no digamos nada la tarifa sigue congelada (…) cuando lo anunciemos será gradual, no va a ser un alza importante de golpe, y las alzas anuales no van a ser del orden de los $100 como se ha hablado, sino que bastante menores”.