El presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), José Villagrán, salió al paso de las críticas por el video viralizado en redes sociales que muestra a un grupo de camioneros bailando en plena calle con dos mujeres semidesnudas.

En entrevista con CHV Noticias, Villagrán comentó que durante la noche del lunes se le informó que los hombres del video pertenecerían a una asociación gremial del norte que no forma parte de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC).

Además, el presidente de Fedesur dijo no tener certesza de la veracidad del video: “la verdad es que me quedó la duda porque los camioneros no somos así, no hacemos eso, puede ser hasta una noticia falsa“.

“Estamos haciendo las averiguaciones correspondientes y, si fuera así, nosotros le vamos a pedir a su presidente que tome las medidas que corresponden porque una cosa así hay que sancionarla. Los camioneros somos gente de trabajo, no somos lo que se muestra en ese video. Puede ser un video falso”, agregó.

Villagrán aseguró que en caso de comprobarse que se trata realmente de una fiesta realizada por un grupo de camioneros, “eso significa expulsión de la asociación gremial”.

“Si es verdad, yo que pertenezco a esta otra confederación, pido las disculpas que corresponden”, manifestó.

Emplazamiento al Gobierno

Los camioneros volvieron a rechazar durante la jornada del lunes la propuesta del Gobierno para deponer el paro e instaron al ministro del Interior, Víctor Pérez, a participar de las conversaciones.

“Si yo hubiese sido ministro del Interior, me siento con los camioneros a conversar”, dijo Villagrán.

El dirigente reclamó que “cada propuesta que mandaban, cada día era más mala, y nosotros no podíamos aceptar las migajas que nos estaban ofreciendo estos asesores”. Por eso, ahora sólo aceptarán conversar con el ministro.

Finalmente, advirtió que en caso de haber desabastecimiento, “va a ser culpa del Gobierno porque el Gobierno nos obliga a estar acá”.