El vocero de la Fiscalía de la Región de Antofagasta, José Troncoso, sostuvo en Noticias Express de CNN Chile que el Estado tiene la posibilidad de apelar al fallo de la justicia de Países Bajos, en caso de que el tribunal decida no extraditar a la ex alcaldesa Karen Rojo condenada por fraude al fisco: “Sea que los tribunales acojan o rechacen la petición de extradición del Estado de Chile, siempre hay derecho recursivo. Es posible impugnar ese fallo para que un tribunal superior pueda revisar el caso y dictaminar lo que estime pertinente conforme a lo que estime la normativa nacional de Países Bajos. Por lo tanto, si la petición de la Fiscalía y del Estado de Chile se acoge, la defensa tiene el legítimo derecho de recurrir, y, por el contrario, si la petición de extradición no es acogida, esta pretensión del Estado de Chile podrá ser objeto de impugnación, a fin de que sea conocida por un tribunal superior”.