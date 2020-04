Luego que el Gobierno se viera involucrado en una polémica por ventiladores mecánicos supuestamente donados por China, el ministro de Salud Jaime Mañalich aseguró que fue él mismo quien le pidió al embajador chino en Chile Xu Bu que no revelara detalles sobre el asunto.

En relación a esta controversia, el ex ministro José Miguel Insulza señaló que ya conocía de una estrategia de la administración de Piñera sobre manejar con cautela la información sobre el envío de estos aparatos, debido a que cualquier país por donde este pasara podía aplicar sus normas para confiscarlos.

“Lo hizo Francia con un cargamento que iba a Italia y a España. Ellos, en virtud a una ley que les permite incautar cosas que sean necesarias para la salud de la población, se los quitaron”, afirmó Insulza.

Sin embargo, aseguró que el no conocer el número de respiradores con los que cuenta la red de salud pública y privada sería “más complicado”. “El rol de la oposición, (…) el fondo de nuestro alegato es transparencia”, dijo.

“Lo que falta es transparencia respecto de algunas decisiones que se toman, y por qué se toman”, agregó el ex senador.

“La nueva normalidad”

Por otro lado, Insulza comentó el plan del Gobierno de comenzar una fase de “nueva normalidad”, la cual ya habría iniciado con el regreso paulatino de los empleados del Estado.

Sobre esto, el ex ministro aseguró que “es perfectamente posible conversar este asunto” de ser necesario, pero que de todas formas no está de acuerdo con el concepto de normalización.

“No me gusta que se use esto de ‘vamos a ir normalizando’, porque no es esa la idea”, dijo Insulza.