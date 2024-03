Tras los dichos del senador Daniel Núñez (PC), el nuevo presidente del Senado, José García Ruminot (RN), pidió “tener la capacidad” de superar la situación ocurrida en la Cámara Alta “por el bien del país” y de la misma corporación.

¿Qué pasó?

Después de la controvertida elección de la mesa del Senado, donde el oficialismo acusó a la oposición de romper el pacto administrativo que decía que este año le tocaba liderar la instancia al Partido Por la Democracia (PPD), algunos personeros han acusado una ruptura de confianzas.

Entre ellos se encuentra el parlamentario comunista Daniel Núñez, quien, el lunes en conversación con Aquí Se Debate de CNN Chile, afirmó que las reformas “corren un riesgo enorme, porque se quebró algo esencial en la política: la confianza”.

Al respecto, dijo que el Gobierno “tiene que convocar a la presión de la ciudadanía para sacar adelante las reformas, porque hoy día en el Senado tenemos un escenario de quiebre brutal”.

Reacción de García Ruminot

Este martes, se le consultó a José García Ruminot, en entrevista con Noticias Express de CNN Chile, por los dichos de Núñez. “Entiendo la molestia que provocó la situación del martes pasado, pero yo también espero que tengamos la capacidad de superarlo por el bien del país y también por el bien del Senado”, contestó.

“A mí no me parecen estos llamados a que la calle tenga que salir a pronunciarse, que la calle tenga que salir a exigirle al Parlamento votar en una dirección o en otra. A mí me parece que el Parlamento tiene que actuar lo más libre posible de presiones, hacerlo en conciencia, con objetividad, rigurosamente, y eso es lo que yo espero hacer desde la presidencia del Senado y sé que el senador Matías Walker piensa exactamente lo mismo”, sostuvo.

De este modo, García Ruminot pidió que exista la “capacidad para superar esas dificultades” y que no sea necesaria ninguna convocatoria de presión, “porque el Senado va a cumplir con su rol institucional”.

“El Senado va a trabajar en las reformas, va a trabajar en los proyectos de ley. Bienvenido cuando haya acuerdo, bienvenido cuando esos proyectos se despachen y si no hay acuerdo y no se despachan, bueno, ese el rol de la democracia. Esa es la función también del Parlamento. El Parlamento no puede transformarse en un buzón de que simplemente apruebe todo lo que el Ejecutivo envíe, porque eso sería imposible”, concluyó.