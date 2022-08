Esta semana un grupo de ex diputados del PPD publicaron una carta entregando su respaldo a la opción del Rechazo en el plebiscito constitucional de salida. Sobre esto profundizó uno de los firmantes de la misiva, el ex diputado Jorge Tarud, quien aseguró en Noticias Express de CNN Chile que “seguimos de cerca todo el proceso, leímos los 499 artículos del borrador y los 388 de la Constitución que hoy día ellos nos presentan y la verdad es que estamos profundamente desilusionados. Todos quienes estuvimos por el Apruebo teníamos esperanza de una construcción de una Constitución que nos proyecte como país”. Tarud agregó que “la Convención no escuchó a la ciudadanía y por lo tanto, nos presentan un texto que en lo político, le puede hacer mucho daño al país. Me explico, terminan con una institución de 200 años que es el Senado”.