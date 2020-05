En diálogo con CNN Chile, el alcalde Jorge Sharp llamó al gobierno a escuchar nuevas ideas y a cambiar de estrategia con respecto a las medidas que se han tomado para combatir la crisis por el coronavirus.

“Yo le concedo al gobierno que no hay una solución mágica”, reconoció el jefe comunal, para luego exponer tres propuestas concretas: “En primer lugar apoyar y fortalecer a la Atención Primaria de Salud, así le quitamos presión al sistema hospitalario”.

Lee también: Descubren nuevo gimnasio que funcionaba clandestinamente en Viña del Mar

“La segunda medida es el apoyo económico y social extraordinario a la gente. Los $66 mil por persona no alcanzan para poder vivir. No basta con entregar una caja de alimentos”, prosiguió.

Y en tercer término, señaló: “Tenemos que lograr que la forma en que las personas viven las ciudades cambie. Las zonas de la ciudad deben tener la mayor autonomía y recursos posibles para que la ciudadanía pueda resolver todo lo más cerca de su casa posible, y así no circular libremente por toda la ciudad”.

Lee también: Pdte. Piñera admitió que ha habido errores en manejo de la pandemia: “Son tiempos extraordinariamente difíciles”

“Antes del confinamiento se pueden hacer muchísimas cosas más. El Gobierno tiene que escuchar más ideas, sino esto puede ser un desastre nacional de proporciones históricas. No se trata de criticar por criticar, se trata de colaborar y ojalá estas medidas se escuchen”, indicó Sharp.

En cuanto a las cuarentenas implementadas en nuestro país, manifestó: “Son medidas necesarias, pero este confinamiento si no va acompañado con medidas económicas potentes que permitan que la gente pueda mantenerse en su casa, puede terminar siendo contraproducente”.

Para reforzar su idea, sostuvo: “Una persona que tiene COVID-19 positivo tiene que quedarse en casa, si esa persona no está acompañada con el apoyo económico y social, se ve en la obligación de salir. Entonces, muchas veces para no tener el problema, la gente no se va a hacer el examen, porque no tiene condiciones para poder sostenerse diariamente”.

Finalmente, reflexionó: “Este discurso que nos vendieron en Chile de que todos tenemos que salvarnos solos para poder triunfar se cae a pedazos. No nos sirve para poder salvarnos, este es un trabajo colectivo. Llamo al gobierno a cambiar la mirada”.