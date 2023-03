Diputados de La Araucanía pedirán Estado de Sitio “acotado” para la comuna de Ercilla debido a los recurrentes disturbios en la zona. A propósito, el diputado de Renovación Nacional (RN) Jorge Rathgeb lamentó en entrevista con CNN Chile que “en la Región de La Araucanía ya no hay día, no hay lugar y no hay hora en la que pueda haber tranquilidad”. En la misma línea, comentó que cree que “las circunstancias que se están viviendo en la región están ameritando avanzar más. Transformamos en una normalidad que haya a diario personas lesionadas y propiedades destruidas. El Gobierno tiene que avanzar más allá antes de que haya más víctimas fatales”.