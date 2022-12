El congresista de Perú, Jorge Montoya (Renovación Popular) conversó con CNN Chile la tarde de este miércoles luego de que el Legislativo aprobará la destitución de Pedro Castillo. En ese contexto, Montoya advirtió que la maniobra del ahora ex mandatario denotó “la desesperación a la que llegó por las pruebas de corrupción que salieron por todos lados”. Asimismo, abordó la figura política de Dina Boluarte, quien asumirá la presidencia, y planteó que “no genera mucha confianza, pero es el orden constitucional establecido“, escenario que obligará a la búsqueda de consenso. “Si quiere tener un Gobierno, va a tener que poner un gabinete neutral de profesionales, no de políticos”, adelantó.