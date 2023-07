Ante los cuestionamientos por la gestión del senador Juan Ignacio Latorre como presidente de Revolución Democrática (RD) tras el Caso Convenios, el diputado de la colectividad Jorge Brito comentó a CNN Chile: “Sin duda nosotros hoy tenemos un problema de conducción política que hace que estemos hablando de estos temas, en vez de poder exigir que los servicios públicos atiendan a la gente de forma correcta y me parece que en esta tarea ha habido problemas indiscutibles, a mí entender, de conducción sobre lo cual estamos hoy participando para poder enfrentar esto desde la conducción de nuestro partido”.

“Quiero destacar que no me representan del todo las declaraciones que ha dado nuestro presidente, por las torpezas comunicacionales que hemos podido constatar y que han tenido polémicas que, a mí entender, eran del todo infructuosas. Me parece que aquí hay una responsabilidad con Chile”, añadió.