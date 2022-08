El Ministerio Secretaría General de la Presidencia aseguró que han adoptado todas las medidas para garantizar un actuar prescindente. Esto, luego que la Contraloría solicitara un informe por presunto intervencionismo. Sobre esto habló el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, quien en conversación con CNN Chile aseguró que “si bien a la gente le molesta que se ocupen recursos públicos, que es bastante escandaloso, lo que verdaderamente más irrita es que estén dejando de hacer su pega principal. O sea, porque estamos autografiando constituciones en campaña, no estamos viendo la agenda legislativa, no estamos avanzando en la ley de robo de madera, no estamos persiguiendo el narcotráfico y el crimen organizado”.