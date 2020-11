Tras la muerte de un carabinero en La Araucanía, un grupo de parlamentarios de Evópoli que representan la región anunciaron el “congelamiento” de sus relaciones con el gobierno. La acción complicaría una ya tensionada situación al interior del oficialismo a raíz de la crisis en la zona.

Al respecto, el diputado Jorge Alessandri (UDI) aseguró entender “la molestia” de los parlamentarios de su coalición, pero que “congelar las relaciones tampoco es una solución”.

“Tenemos un sector que nos dice con la acusación constitucional a Víctor Pérez se van a mejorar todos los males de seguridad interior del Estado. Eso no es así. Este es un ataque a un ministro que lleva 72 días. Me va a decir que cuando estaba Gonzalo Blumel -ministro del Interior de Evópoli, justamente- no habían problemas de seguridad pública en La Araucanía o en el resto del país, evidentemente que sí”, aseguró el diputado gremilista.

Sobre estos alegatos hacia el interior del oficialismo, el parlamentario señaló entender el “grito desesperado” de sus colegas y que si bien “hoy día pueden ser los de Evópoli, mañana pueden ser los de Renovación (Nacional), entiendo. Pero no es el camino”.

Por otro lado, respecto a las posibles soluciones que se podrían ir aplicando en la macro zona sur del país, el diputado dijo que tras reunirse con las comunidades de La Araucanía era posible conocer el paradero de los victimarios. “Cómo va a ser posible que la comunidad tenga más información que el ministro del Interior, cómo tiene más información que los servicios de inteligencia de Chile”.

“El Estado tiene que inyectar recursos ahí, más personal, más recursos de inteligencia, más información. Y también que les dejen operar a esos grupos, porque Carabineros dice ‘cuando muere uno de los nuestros, además de ascendencia mapuche, se reclama muy poco. Cuando muere una persona violentista o relacionada a la toma de un fundo, se cae el país y hasta las Naciones Unidas llaman’“, dijo el diputado UDI.