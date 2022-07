La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, presentó junto a un grupo de parlamentarios esta semana un proyecto para que la comuna sea incorporada a la red del Metro de Santiago y contemplada en la Ley de Presupuesto 2023.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, la jefa comunal comentó que la moción “está siendo ampliamente respaldada por diputados de todos los sectores -fue presentado por la diputada Lorena Pizarro-, para que en el presupuesto de 2023 pueda estar incorporado el financiamiento para empezar con los estudios de factibilidad del Metro”.

De hecho, Reyes recordó que “somos la única comuna que no está incorporada en poder tener acceso a la red de Metro hasta el 2030 en el Gran Santiago”.

“Eso obviamente va a terminar siendo una decisión del Poder Ejecutivo, a quien tenemos toda la esperanza puesta en que puedan asignar estos recursos y que, paralelamente, se pueda avanzar al menos en una primera etapa donde la comuna de Lo Espejo pueda quedar incorporada a la red del Metro”, agregó.

Lee también: Chayanne critica uso de su imagen en Chile y advierte posibles consecuencias legales: “Nunca apoya campañas políticas”

“Esos son elementos que nos parecen centrales, agregando también que el costo por kilómetro de construcción del Metro en esta extensión de la Línea 4A, en una primera etapa, es mucho más barato que las otras líneas que se están llevando adelante”, señaló Reyes.

No obstante, la alcaldesa es enfática en señalar que, como entidades, “no planteamos que esas líneas no se lleven adelante, sino que paralelamente pueda trabajarse en este plan de recuperación de los barrios que, obviamente, requiere también el poder quedar incorporados a el Gran Santiago y que no sea el mismo tiempo de traslado de Lo Espejo a comunas como Melipilla, Peñaflor, que tienen otro tipo de características, pero nosotros estamos a 7 kilómetros y finalmente va a terminar siendo más rápido venir de Valparaíso a Santiago que poder moverse de Lo Espejo a trabajar en otra comuna de la misma ciudad”.