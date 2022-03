A pesar que en 2020 las denuncias por maltrato entre estudiantes disminuyeron en comparación a 2019 a causa de la pandemia, las de ciberacoso aumentaron considerablemente, según el Ministerio de Educación (Mineduc).

Ante el retorno a clases presenciales, el doctor en Psicología Javier Torres Vallejos destacó en entrevista con CNN Chile que “es importante conocer las características que tiene el bullying, ya que no es cualquier tipo de violencia que se da en el ámbito escolar, sino que tiene que ser una situación reiterada donde hay un desequilibrio de poder entre la víctima y el agresor”.

El psicólogo educacional de la Universidad de Santiago de Chile señaló que el ciberbullying “requiere un dominio y un uso de las tecnologías, además de otras características, que lo hacen un poco más difícil de abordar”.

Lee también: Dr. Juan Carlos Said: “Hoy día el retorno a clases es prioritario para mejorar la salud mental de los niños”

“Ahora que estamos en una situación de carácter presencial, es importante considerar que el ciberbullying no va a desaparecer”, agregó. Según Torres, hay que abordar estas situaciones de forma integral, ya que “no es solamente el agresor el que es culpable, sino que también tienen que ver muchos factores que están relacionados”.

“Es relevante considerar las realidades locales y regionales, además de factores escolares que tienen que ver principalmente con lo que ocurre en el espacio escolar, tales como el currículum, la manera de hacer pedagogía y la manera en que damos retroalimentación”, añadió.

A la hora de abordar esta situación, el experto señaló que es clave “la coordinación entre la escuela y la familia”. “Es importante generar buenos canales de comunicación entre ambos espacios. La comunicación es fundamental para no solamente saber cómo actuar, sino que también para saber cómo detectar algún caso de bullying”.

Lee también: Ministro de Educación y los nuevos protocolos para los colegios: “No estamos por eliminar la jornada escolar completa”

Respecto a cómo enseñar a los niños y niñas a afrontar el acoso escolar, el psicólogo afirmó que “cada estudiante es un mundo, así que vamos a tener algunos chicos que son más tímidos y otros que son más extrovertidos. Entonces, la forma en como vamos manejando la situación va a ir cambiando”.

“No hay que individualizar estas situaciones de violencia. Aquí no hay un agresor puro ni una víctima pura, sino que estos roles van cambiando. En este sentido, el trabajo tiene que ser en todos los niveles: familiar, escolar y comunitario, no solamente es el trabajo individual”, zanjó.