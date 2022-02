Este viernes, el ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que “a mi parecer ya alcanzamos el peak” de casos de COVID-19 . “Si tomamos en cuenta la evolución de otros países (…) la caída ha sido muy violenta. Subimos rápidamente, pero en cosa de semanas los casos comienzan a bajar velozmente”, dijo a T13.

En conversación con CNN Chile, Jaime Burrows, ex subsecretario de Salud Pública, sostuvo que “no se puede asegurar que estemos en el peak porque la verdad es que la tendencia es hacia la estabilización y la estabilización no necesariamente implica que después va a empezar a caer”.

Burrows manifestó que los casos “podrían aumentar o podrían disminuir un poco incluso y volver a aumentar, como fue lo que pasó en Dinamarca, donde se vio que empezó a bajar la cantidad de contagios, pero se relajaron las medidas y volvió a subir”.

El médico recalcó que la situación debe ser tomada con “cautela”, ya que “estamos en una situación complicada por el alto número de personas que están con infección activa (…) y eso implica que hay mucha posibilidad de contagiarse cuando uno tiene actividades que lo ponen en riesgo”.

“No debemos relajar las medidas, sino que, más bien, debemos tener una conducta de cautela frente a estas cifras y ojalá podamos empezar a bajar efectivamente (el número de contagios), pero no nos podemos asegurar”, enfatizó.

En cuanto a la alta cifra de fallecidos, Burrows dijo que “se transmitió la sensación de que poco menos la variante Ómicron era como un resfrío, que no producía casos graves, pero la verdad es que sí produce casos graves, en menor proporción, pero los produce”.

“No hay que pensar que lo que estamos viviendo ahora con la variante Ómicron es más leve, sino que más bien necesitamos mantener la misma conducta que habíamos tenido en las olas anteriores porque el riesgo de hospitalizarse y de fallecer debido a la infección por Ómicron se mantiene”, agregó.

Protocolo sanitario para los colegios

Esta semana, el Ministerio de Educación (Mineduc) presentó el Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales, el cual ofrece diferentes pautas que deben seguir los colegios, escuelas y liceos del país.

Al respecto, el ex subsecretario señaló que la probabilidad de que los niños y niñas enfermen gravemente es “bastante baja” gracias a la vacunación. “Sin embargo, el riesgo que queda presente es que se infecten -sin presentar cuadros graves- y transmitan la infección a otras personas que no estén vacunadas o que tengan mayor riesgo”.

“Estamos con más de 120 mil casos activos y si esta semana entráramos a clases, yo creo que sería bastante riesgoso el protocolo, pero obviamente eso hay que irlo viendo con las cifras y yo creo que no está de más pensar en que eventualmente se requiera retrasar una o dos semanas el inicio de clases, aparte de revisar o tener cautela con la aplicación del protocolo”, cerró.