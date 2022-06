El ex ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, conversó con Mónica Rincón en CNN Prime sobre la primera Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric, las críticas que realizó el equipo del actual mandatario al manejo de la pandemia durante la administración de Sebastián Piñera y el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Revisa los momentos destacados a continuación.

1. “En términos de oratoria es una buena Cuenta Pública”

“En términos de oratoria, en términos de las palabras que él ocupa y el tono que ocupa, es una buena Cuenta Pública (…) Ellos hicieron una puesta en escena muy importante, que fueron esas dos horas y media en las cuales él habla, más otros 20 minutos después de cadena nacional en la noche. Fue súper vigilado eso, hubo un pensamiento comunicacional para que subiera la aprobación de él y, por tanto, la del Apruebo”.

#CNNPrime | El ex ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, analiza la primera Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric: "En términos de oratoria, de las palabras y el tono que ocupa, es una buena Cuenta Pública".@tv_monica https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/neEk1gDf64 — CNN Chile (@CNNChile) June 6, 2022

2. “No son capaces de reconocer esos errores”

“Hace varias menciones a cosas del pasado que me parecen bien. Por ejemplo, cuando reconoce que el tratamiento de la pandemia era adecuada y que las críticas -dijo- eran de buena fe (…) El presidente Boric es lejos el mejor del Gobierno, el problema son el resto de las otras personas que no son capaces de reconocer esos errores. Cuando tu tienes todavía al subsecretario de Salud Pública que nos trató de criminales y hasta ahora no se le ha escuchado ni pío al respecto”.

#CNNPrime | Jaime Bellolio: "El presidente Boric es lejos el mejor del Gobierno, el problema son el resto de las otras personas que no son capaces de reconocer esos errores".@tv_monica https://t.co/Ox6C5EP8EW pic.twitter.com/N8nhNEJt1u — CNN Chile (@CNNChile) June 6, 2022

3. “En los dos temas más relevantes para la cuenta, seguridad y economía, quedó muy al debe”

“Los dos temas más relevantes para la cuenta era seguridad e inflación, economía y en esos dos yo creo que quedó muy al debe, porque en el ámbito de seguridad lo que se plantea como novedoso son los mismos proyectos de ley que quienes hoy día están en el Gobierno y su coalición votaron en contra e hicieron pedazos esos proyectos“.

#CNNPrime | Jaime Bellolio: "Los dos temas más relevantes para la cuenta era seguridad e inflación, economía y en esos dos quedó muy al debe". @tv_monica https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/RTobzPfwGo — CNN Chile (@CNNChile) June 6, 2022

4. “Evidentemente, el Gobierno está paralizado legislativamente”

“Evidentemente, el Gobierno está paralizado legislativamente. La razón por la cual presenta la reforma de pensiones en agosto es porque están esperando el resultado a septiembre”.

5. “El 5 de septiembre es un día muy importante sea cual sea la alternativa que gane”

“El 5 de septiembre es un día muy importante sea cual sea la alternativa que gane. Está claro que va a ser una llegada estrecha“.