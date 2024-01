Ante la discusión por el proyecto de reforma previsional, el senador Iván Moreira (UDI) comentó a CNN Chile: “yo no soy fan de las AFP, y lo digo de verdad, porque yo creo que las AFP, aunque les moleste a algunos, cometieron algunas cosas que fueron, a mi juicio, abusivas. Ahora, la ley cambió en el gobierno de Frei o de Lagos -no tengo claridad de la fecha exacta- en que, por ejemplo, antiguamente había una corresponsabilidad entre los ahorrantes y las AFP en cuánto a las pérdidas y eso se cambió en un gobierno de la Concertación. No en el nuestro”.

“Entonces, yo creo que hay que fijarse mucho en las rentabilidades de estas instituciones. Algunas se van a quedar, otras se van a terminar, pero van a tener otro nombre y otras reglas que son el ente privado que debería administrar sus fondos, como también un ente estatal para que haya algún grado de competencia, pero con dos cosas importantes: bajas comisiones y algún grado de responsabilidad y acuerdo en el sentido de que cuando hay perdida, esas perdidas tienen que ser compartidas por los órganos inherentes, tanto las personas como el ente privado que administraría las pensiones”, añadió.