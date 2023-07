Luego que esta jornada se diera a conocer que la Contraloría General de la República declarara ilegales 29 convenios y que involucran a más de $13 mil millones, el senador Iván Flores (DC) en conversación con CNN Chile fue crítico con los hechos que han ocurrido en torno al Caso Convenios: “Nosotros suponíamos que el país se venía enderezando un poco, pero con esto se demostró una vulneración increíble, como fue perforado el aparato público con el patrocinio del aparato público”.

En la misma línea, comentó que “como no se van a dar cuenta de que transferir por trato directo a corporaciones que tiene una iniciación de actividades, que ni siquiera diga relación directa con lo que estoy contratando, yo no lo habría hecho jamás (…) Si hubiera habido un funcionario que se le haya pasado lo mínimo es una llamada de atención y un sumario administrativo para quien permitió este tipo de contrato. Esto no puede ser un club de amigos”.