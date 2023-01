En conversación con Hoy Es Noticia, el ministro y ex presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, se refirió a la decisión del presidente Boric de otorgar indultos a 12 condenados por hechos ocurridos en el estallido social y al ex frentista del FPMR, Jorge Mateluna. En esa línea, Aróstica señaló que “lamentablemente, con estas decisiones, el Gobierno deja en una posición desmedrada su propia agenda de liderazgo”. Sobre la absolución de Mateluna, el ministro opinó que “ya está demostrado el error constitucional. Es un problema constitucional de no dar resguardo a la población“. Asimismo, y sobre la gestión de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, “cometió todos los errores posibles de alguien que obviamente no conoce el rodaje de las instituciones”.