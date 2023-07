El senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, conversó con CNN Chile sobre la propuesta de pacto fiscal del Gobierno y, entre otras, se refirió a la postura de la UDI: “creo que la UDI está un poquito descaminada. Este intento que han hecho por ser duros para que la gente no se les vaya a Republicanos no les está funcionando muy bien”.

“Cuando los partidos empiezan a (actuar) en función de cómo está el gobierno en las encuestas y un partido que estaba sentado en la mesa dice que ahora no se sienta porque no echan a un ministro, quiere decir que la política anda mal. Es la política que anda mal, no son las ideas“, agregó.