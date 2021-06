Este martes el Ministerio de Salud reportó 3.464 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el 25 de febrero de este año.

En conversación con CNN Chile, el infectólogo del Hospital Barros Luco y académico de la Universidad de Santiago, Ignacio Silva, sostuvo que “sacar conclusiones con las cifras de hoy es bien complejo porque venimos de un fin de semana largo y lo que se refleja hoy día son los PCR tomados durante el fin de semana, que son menos que en la semana”.

De todas formas aseguró que “lo que hay que fijarse es en el promedio semanal y efectivamente tenemos un par de semanas con una tendencia bastante positiva hacia la baja, con una disminución en la cantidad total de casos y del porcentaje de positividad, lo que es tremendamente positivo”.

Con respecto al anuncio del Minsal de sacar de cuarentena a 10 comunas de la Región Metropolitana, pese a que no cumplen con los indicadores óptimos, sostuvo que “las cuarentenas, como las estamos viviendo en Chile, no son lo suficientemente efectivas y lo que pasó en esas comunas refleja eso“.

“De todas maneras hay que hacer un cambio en la estrategia de las restricciones de movilidad, reestudiar las cuaretenas y el Plan Paso a Paso. Personalmente me parece que (las autoridades) se adelantaron al hecho de generar una revisión del Plan Paso a Paso, tal vez esas comunas efectivamente tenían que cambiar su estrategia porque la cuarentena no estaba funcionando, yo hubiese esperado que se planteara una solución más global, no sacar esas comunas arbitrariamente de cuarentena sino que, aprovechando la situación de esas comunas, plantear un nuevo Plan Paso a Paso”, dijo.

“Hoy día el Plan Paso a Paso funciona con indicadores epidemiológicos y esos indicadores no se están cumpliendo para avanzar o retroceder. Parece que lo mejor es transparentar la situación y decir “estos van a ser los nuevos indicadores tanto epidemiológicos como sociales, económicos” y tener claridad de cómo y por qué se avanza o retrocede. Me parece que en este caso es arbitrario, pero entiendo el fondo que es que las cuarentenas no estaban siendo efectivas“, añadió.

Silva aseguró que “a nivel internacional e históricamente, las cuarentenas han sido muy efectivas para controlar enfermedades infecciosas. A estas alturas, con un año y medio, con todo lo que significa la fatiga pandémica, en nuestro país en particular no han sido lo suficientemente efectivas y creo que por ahí tiene que partir la reestructuración“.

Finalmente, aseveró que los cambios deberían enfocarse “en definir los indicadores epidemiológicos y privilegiar actividades de bajo riesgo de contagio, como actividades al aire libre y espacios bien ventilados, y limitar la actividad comercial”.