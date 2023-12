El senador Francisco Huenchumilla (DC) conversó con CNN Chile sobre el panorama en caso de triunfar la opción En contra en el próximo plebiscito. “Un tercer proceso constituyente no es la salida, puesto que no podemos estar haciendo experimentos en el país y con continuos fracasos, ya que ambos procesos no han logrado generar un consenso que permita superar la división que tenemos en el país”.

“Yo creo que es inviable pensar en un tercer proceso constitucional y, por lo tanto, creo que lo sensato sería ir por el camino del medio, tomar el proyecto de la Comisión Experta -que suscitó un gran consenso en el Consejo Constitucional– y trabajar sobre esa base en el Congreso“, agregó el parlamentario.