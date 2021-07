El director Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, denunció que las órdenes de deportación de personas venezolanas en Chile “son calcadas”, no habiendo un análisis particular de cada situación.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el representante de la organización precisó en primera instancia que sus dichos hacen referencia a ciudadanos que no han cometido delitos y que “lo que estamos discutiendo y lo que nos importa es la deportación de aquellos venezolanos que no tienen papeles y que están de una manera ilegal, porque no han cumplido con las normas migratorias porque han entrado, por ejemplo, por un paso no autorizado o porque han extendido su residencia en Chile sin el respaldo jurídico necesario”.

¿Qué dijo Vivanco?

Al respecto, el director de HRW señaló que, como entidad, “hemos revisado más de 250 órdenes de deportación y lo que hemos descubierto es algo realmente muy revelador: todas las órdenes de deportación son idénticas, el lenguaje es idéntico, no hay un análisis caso a caso evaluando las condiciones de cada cual”.

“La obligación jurídica es hacer una evaluación de cada una de estas personas y ver, por ejemplo, si tienen parientes en Chile. Si tienen parientes en Chile y lo pueden acreditar, por ejemplo, tienen un hijo, un marido, un padre en Chile, ese es un dato que no es menor y que debería llevar a la autoridad a permitir la regularización de la situación migratoria de esa persona”, agregó.

“Realmente es impresentable lo que se está haciendo”

Bajo ese punto, Vivanco sostuvo que “realmente es impresentable lo que se está haciendo, porque son órdenes de deportación calcadas, idénticas, una tras otras y sin tomar en consideración las circunstancias particulares de cada uno de esos casos. Por ejemplo, puede haber personas que estén huyendo de Venezuela por cuestiones políticas, por razones de persecución y sobre eso no hay ninguna constancia”.

“Se trata de personas que no han cometido delitos, que están trabajando en el sector informal o formal. Sobre eso no hay un esfuerzo por parte de la autoridad migratoria”, reiteró.

“Se les engaña a los inmigrantes venezolanos”

Además, el director de la organización acusó que “se les engaña a los inmigrantes venezolanos, porque se les invita a autodenunciarse. Le dicen ‘mire señor, vaya a y se autodenuncia’, es decir, va a una oficina, confiesa que está en el país ilegalmente y la esperanza, la ilusión que se les hace ver a estos inmigrantes que voluntariamente van a esas oficinas es que por esa vía van a terminar regularizando su situación”.

Sin embargo, denunció, “resulta que los hacen ir, los citan nuevamente a la semana siguiente o con periodicidad y de repente, sin justificación alguna, les dicen ‘usted tiene una orden de deportación, lo dejamos detenido acá y sale mañana en un vuelo a Caracas’”.