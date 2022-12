El ex canciller Heraldo Muñoz conversó con CNN Chile y se refirió a la situación política que enfrenta Perú tras la aprobación de vacancia en el congreso, que terminó destituyendo al presidente Pedro Castillo. En ese sentido, el ex canciller señaló que se puede catalogar como un “intento de autogolpe” y sobre su desempeño destacó que se debe “a la inexperiencia, por un lado, y la soledad política, porque recordemos que él no era militante de partido político (…) Hacía maniobras para intentar que no se reunieran los votos para las dos vacancias anteriores. No tenía el respaldo parlamentario que se necesitaba”. Por otra parte, aseguró que “eche de menos una actitud más decidida en el pronunciamiento del Gobierno de Chile (…) Porque debía haber operado la Carta Democrática Interamericana frente a un intento de autogolpe” y agregó: “entiendo el apoyo que daba en su momento el presidente Boric era no a una persona, sino que a un presidente elegido democráticamente”.