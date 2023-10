Ante el desarrollo del proceso constituyente, el exministro de Relaciones Exteriores y otrora presidente del Partido Por la Democracia, Heraldo Muñoz, manifestó a CNN Chile: “La Constitución dejó de ser de Pinochet hace mucho tiempo. Lleva nada menos que la firma del expresidente Ricardo Lagos, con las modificaciones significativas. Fue nacida en dictadura e impuesta al país, eso es efectivo y siempre lo hemos dicho, pero fue sufriendo modificaciones significativas a través del tiempo. Algunas que fueron muy tardías”.

“Entonces, sí, hay que tener una nueva Constitución, pero no cualquier Constitución, no cualquier texto. Por eso yo no descarto que se llame a votar En contra, pero, a mi juicio, hay que esperar hasta el último minuto y actuar de buena fe para ojalá lograr un texto que no va a ser perfecto, pero que a todos los sectores nos deje más o menos tranquilo. Lo que hay hoy día no me deja tranquilo”, sentenció.