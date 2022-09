Tras la reunión de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) con Álvaro Elizalde y Raúl Soto, máximos representantes del Poder Legislativo y líderes del diálogo que busca impulsar un nuevo proceso constituyente, el alcalde de Talcahuano y vicepresidente de la entidad, Henry Campos, dijo en CNN AM de CNN Chile que “lo que concordamos todos es que este proceso no debe pasar el año 2023. Nosotros deberíamos estar resolviendo esto el año 2023” y añadió: “No nos puede pasar lo que ocurrió en épocas pasadas donde inmiscuyó el proceso constituyente con otras elecciones, eso termina enturbiando cualquier escenario electoral y lo que nosotros creemos es que son procesos totalmente distintos”.