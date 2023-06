El alcalde de Talcahuano, Henry Campos, confirmó que el denunciado operativo de salud que se realizó en la Escuela Villa Centinela Sur se llevó a cabo sin el consentimiento informado de los padres.

Apoderados del establecimiento denunciaron que sus hijos fueron víctimas de abuso sexual y que se les exhibió videos con contenido para adultos, durante la toma de la ficha CLAP a los alumnos.

¿Qué dijo el alcalde?

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el jefe comunal comentó que “esto no es una política de educación, es una política de salud que se lleva a cabo a través de la Atención Primaria de Salud en los establecimientos educacionales y corresponde al Control de Salud Integral de Adolescentes, y el instructivo establece en su anexo 5 es el consentimiento informado de los padres acerca del desarrollo de esta ficha CLAP”.

No obstante, “lo que ocurrió en este establecimiento educacional en particular, de los cerca de 32 que tenemos en la comuna, es que no se hizo el consentimiento informado de los padres”.

En ese sentido, el alcalde señaló que “cuando uno, ustedes que pueden tener hijos, yo que no tengo hijos, pero tengo sobrinos de la misma edad; cualquier padre, abuelo o tío, que llegue su sobrino, hijo o nieto y le diga ‘me hicieron un examen, me desnudaron, me tocaron’, puede ser acusación de un abuso sexual”.

#NoticiasExpressCNN | Denuncian abusos en operativo en colegio de Talcahuano. Alcalde Henry Campos: "Es una política de salud (…). Lo que ocurrió en este establecimiento es que no se hizo el consentimiento informado de los padres" 📡 En vivo: https://t.co/Esutw9tjY5 pic.twitter.com/WqA11w88EC — CNN Chile (@CNNChile) June 8, 2023

“Frente a esa situación, por la falta del protocolo, es que se tomó la decisión: primero, de denunciar a Carabineros, la cual se hizo por parte del establecimiento educacional, pero también por apoderados, la Fiscalía instruyó la investigación a la Policía de Investigaciones; en segundo lugar, lo que se hizo fue instruir el martes que se paralizaran los exámenes de estas características en los establecimientos educacionales de nuestra comuna, y adicionalmente, se instruyó la presencia de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia de nuestra municipalidad para efectos de tomas las declaraciones e impetrar las acciones cautelares que hay que ejercer en los tribunales de familia”, relató.

Además, fue instruido un sumario administrativo y “el fiscal a cargo de la investigación procedió a suspender de sus funciones al médico que llevó a cabo este procedimiento, pero también a la directora del establecimiento educacional”.