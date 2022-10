El fiscal de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur Héctor Barros manifestó la necesidad de evolucionar la Ley Antiterrorista, acusando que, por ejemplo, la normativa “es tan ineficiente que ni siquiera podemos hacer intervenciones telefónicas adecuadas”.

La situación ocurre en medio de la preocupación por la colocación de una bomba en un edificio de Las Condes.

En ese sentido, el persecutor afirmó en Noticias Express de CNN Chile que “la Ley Antiterrorista es una ley ineficiente. Si usted se fija en las condenas que nosotros tenemos el día de hoy son condenas por Ley de Armas, Camilo Gajardo -sujeto condenado a 45 años y un día de cárcel por haber perpetrado atentados explosivos- no es un terrorista a pesar de que mandó una serie de artefactos explosivos, entre ellos, uno le explotó en las manos al ex presidente del directorio de Codelco, porque no tenemos una ley adecuada”.

“Tenemos una ley tan ineficiente que ni siquiera podemos hacer intervenciones telefónicas de la manera adecuada”, aseguró.

“Por lo tanto, por eso yo destacó el trabajo de la Fiscalía y la policía, porque trabajamos cuesta arriba siempre. Trabajamos con pocas herramientas que nos da en el fondo la legislación para investigar este tipo de delitos”, continuó.

Barros reiteró que si las autoridades no tienen la normativa necesaria y adecuada “vamos a seguir recurriendo de manera pragmática a lo que hemos hecho hasta ahora que es recurrir a las figuras ordinarias y tradicionales del Código Penal y de las leyes especiales que tenemos, que son mucho más eficientes que irnos por la vía de la Ley Antiterrorista que es ponernos una mochila más al hombro con imposibilidad de que podamos lograr una sentencia probablemente por conducta terrorista”.

Incluso ejemplificó: “Esos 45 años probablemente no los habríamos logrado con la Ley Antiterrorista”.

Respecto a la evolución de las leyes, Barros también comentó que, por ejemplo, “los grupos criminales ha mostrado que son mucho más adaptativos que nosotros, mucho más rápidos, más dinámicos. Por lo tanto, nosotros pasamos años discutiendo una normativa y cuando ya la traemos, los grupos han evolucionado”.

En ese sentido, el fiscal fue enfático en manifestar que, como sociedad, “lo que demoramos discutiendo muchas veces sobre la necesidad de tener herramientas, dotaciones, por ejemplo, para la Fiscalía, finalmente cuando llegan ya el fenómeno ha cambiado, ha variado, lamentablemente, muchas veces para peor de lo que teníamos anteriormente”.