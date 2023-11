Ante la posibilidad de realizar unos Juegos Olímpicos en Chile, el director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, comentó a CNN Chile: “No sé si el martes o el miércoles (pasado), recibí de Neven Ilic (presidente de Panam Sports) todos los links para empezar a trabajar en esto. Le hice una rápida leída y no veo nada que no podamos lograr. No vi nada que dijera ‘uy, hasta aquí llegamos’. Así que hay que ponerse a trabajar, poner el hombre, empezar a tirar líneas. Hay que comprometer al Estado, al Gobierno, al empresariado, a la opinión pública en general y al Comité Olímpico de Chile de que necesitamos estos juegos y que para eso hay que trabajar”.

“Hay un solo ente que ya está comprometido, que es el público. Ellos ya están y no van a dejar de estar, porque ya demostraron que lo que quieren son eventos de gran envergadura aquí en Chile”, añadió.